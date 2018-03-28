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718 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 14:59
Маріуполь - Динамо: стало відомо про зміни щодо матчу 25-го туру УПЛ
Матч 25-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між ФК Маріуполь та Динамо відбудеться на три години пізніше.
Таким чином, команди зустрінуться на футбольному полі о 17:00 у неділю 1 квітня.
Про причини такого рішення не повідомляється.
Раніше стало відомо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.
Як повідомлялося, тренер Маріуполя назвав зустріч із Динамо принциповою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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