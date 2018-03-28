Маріуполь - Динамо: стало відомо про зміни щодо матчу 25-го туру УПЛ

Матч 25-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги між ФК Маріуполь та Динамо відбудеться на три години пізніше.

Таким чином, команди зустрінуться на футбольному полі о 17:00 у неділю 1 квітня.

Про причини такого рішення не повідомляється.

Раніше стало відомо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.

Як повідомлялося, тренер Маріуполя назвав зустріч із Динамо принциповою.