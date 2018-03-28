Гравець збірної України (U-19) про епічний вихід на Євро: У кожному матчі наша команда була єдиним цілим

У кожному матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 збірна України (U-19) демонструвала характер та жагу до перемоги.

Про це розповів автор переможного голу у ворота Румунії у вирішальному матчі турніру (2:1) Валерій Бондар.

"Емоції неймовірні, всі абсолютно щасливі! Цей добір ймовірно запам'ятається нам назавжди. У кожному матчі ми демонстрували характер і згуртованість, були єдиним цілим на полі. Знали, що за нас переживають вболівальники, наші рідні і близькі. Це надавало сил і впевненості. І в поєдинку з сербами, і в останньому турі з Румунією грали до кінця і, навіть поступаючись в рахунку, продовжували вірити в успіх, що допомогло забити вирішальні м'ячі на останніх хвилинах і отримати дві дуже важливі перемоги", - заявив Бондар.

"Зараз з нетерпінням чекаємо чемпіонату Європи. Там зберуться найкращі збірні континенту, буде ще важче. Однак після такого відбору вже нічого не страшно! У нас відмінна команда, і на Євро прагнемо пройти якомога далі", - цитує гравця прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, українці пропустили у другій половині другого тайму, проте змогли досягнути потрібного результату, адже для виходу у фінальну частину першості Європи їм необхідно було перемагати румунів.

Переможний гол на 90+2 хвилині на свій рахунок записав захисник Шахтаря Валерій Бондар.

Раніше стало відомо, проти кого збірна України може зіграти на Євро-2018.