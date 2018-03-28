Черкаський Дніпро - Волинь: відео онлайн-трансляція матчу 23 туру Першої ліги

28 березня в Черкасах проходить перенесений матч 23 туру Першої ліги між Черкаським Дніпром і Волинню.

Початок гри - о 16:00.

Нагадаємо, що Черкаський Дніпро змінив емблему.