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212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 16:07
Черкаський Дніпро - Волинь: відео онлайн-трансляція матчу 23 туру Першої ліги
28 березня в Черкасах проходить перенесений матч 23 туру Першої ліги між Черкаським Дніпром і Волинню.
Початок гри - о 16:00.
Нагадаємо, що Черкаський Дніпро змінив емблему.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій