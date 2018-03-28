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271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 16:34
Стало відомо, чому перенесено матч Маріуполь - Динамо
|Петро Порошенко
Гру 25 туру УПЛ Маріуполь - Динамо відвідає Президент України Петро Порошенко.
Про це повідомляє Футбол 24.
За інформацією видання, візит глави держави до Маріуполя став причиною переносу матчу на три години (із 14:00 на 17:00) Гра відбудеться 1 квітня.
Нагадаємо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій