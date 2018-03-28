Стало відомо, чому перенесено матч Маріуполь - Динамо

Петро Порошенко

Гру 25 туру УПЛ Маріуполь - Динамо відвідає Президент України Петро Порошенко.

Про це повідомляє Футбол 24.

За інформацією видання, візит глави держави до Маріуполя став причиною переносу матчу на три години (із 14:00 на 17:00) Гра відбудеться 1 квітня.

Нагадаємо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.