Маріуполь - Динамо: ультрас киян обурені переносом початку матчу

Фанати київського Динамо жорстко відреагували на перенос часу початку матчу 25-го туру УПЛ із Маріуполем.

Про це представники ультрас-руху повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, за 5 днів до матчу, повії з УПЛ перенесли час початку гри в Маріуполі і матч розпочнеться в 17:00, а не в 14:00, як обіцяли раніше. Зроблено це скоріш за все для того, щоб кияни, які вже мають квитки на потяг, не змогли виїхати додому після гри. Останній потяг відправляється з Маріка (Маріуполя - ред.) о 18:47... Зліше будемо!", - написали вони.

Нагадаємо, в УПЛ перенесли початок матчу на три години. Він відбудеться 1 квітня о 17:00.

Раніше стало відомо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.

Також стало відомо, що фанатам Динамо прийдеться взяти із собою на виїзд паспорти.