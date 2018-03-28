Маріуполь - Динамо: ультрас киян обурені переносом початку матчу
Фанати київського Динамо жорстко відреагували на перенос часу початку матчу 25-го туру УПЛ із Маріуполем.
Про це представники ультрас-руху повідомили на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, за 5 днів до матчу, повії з УПЛ перенесли час початку гри в Маріуполі і матч розпочнеться в 17:00, а не в 14:00, як обіцяли раніше. Зроблено це скоріш за все для того, щоб кияни, які вже мають квитки на потяг, не змогли виїхати додому після гри. Останній потяг відправляється з Маріка (Маріуполя - ред.) о 18:47... Зліше будемо!", - написали вони.
Нагадаємо, в УПЛ перенесли початок матчу на три години. Він відбудеться 1 квітня о 17:00.
Раніше стало відомо, що поєдинок Маріуполь - Динамо розсудить Юрій Можаровський.
Також стало відомо, що фанатам Динамо прийдеться взяти із собою на виїзд паспорти.
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