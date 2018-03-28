СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 16:52
Зловмисники ошукали суперника Динамо на два мільйона євро
Римський Лаціо перевів два мільйона євро за де Врея шахраям замість Феєнорда.
Про це повідомляє Il Tempo.
За інформацією джерела, Лаціо перевів гроші на банківський рахунок, який прийшов їм у підробленому листі на електронну пошту.
У клубі не звернули увагу (лист містив емблему Феєнорда і дані нібито співробітника клубу) і переслали гроші на вказаний рахунок. Пізніше з'ясувалося, що нідерландський клуб не отримав транш. Поліцейським вдалося відстежити гроші, ведеться розслідування, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Лаціо вибив Динамо з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій