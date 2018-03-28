Зловмисники ошукали суперника Динамо на два мільйона євро

Римський Лаціо перевів два мільйона євро за де Врея шахраям замість Феєнорда.

Про це повідомляє Il Tempo.

За інформацією джерела, Лаціо перевів гроші на банківський рахунок, який прийшов їм у підробленому листі на електронну пошту.

У клубі не звернули увагу (лист містив емблему Феєнорда і дані нібито співробітника клубу) і переслали гроші на вказаний рахунок. Пізніше з'ясувалося, що нідерландський клуб не отримав транш. Поліцейським вдалося відстежити гроші, ведеться розслідування, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Лаціо вибив Динамо з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.