Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
122 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
28.03.2018  16:52

Зловмисники ошукали суперника Динамо на два мільйона євро

 

Римський Лаціо перевів два мільйона євро за де Врея шахраям замість Феєнорда.

Про це повідомляє Il Tempo.

За інформацією джерела, Лаціо перевів гроші на банківський рахунок, який прийшов їм у підробленому листі на електронну пошту.

У клубі не звернули увагу (лист містив емблему Феєнорда і дані нібито співробітника клубу) і переслали гроші на вказаний рахунок. Пізніше з'ясувалося, що нідерландський клуб не отримав транш. Поліцейським вдалося відстежити гроші, ведеться розслідування, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Лаціо вибив Динамо з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
17:55
Футбол. Черкаський Дніпро переміг Волинь у перенесеному матчі Першої ліги
17:40
Футбол. Брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів
17:18
Футбол. Евертон хоче влітку запросити Фонсеку
16:52
Футбол. Зловмисники ошукали суперника Динамо на два мільйона євро
16:34
Футбол. Стало відомо, чому перенесено матч Маріуполь - Динамо
16:17
Футбол. Маріуполь - Динамо: ультрас киян обурені переносом початку матчу
16:07
Футбол. Черкаський Дніпро - Волинь: відео онлайн-трансляція матчу 23 туру Першої ліги
15:45
Футбол. Гравець збірної України (U-19) про епічний вихід на Євро: У кожному матчі наша команда була єдиним цілим
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!