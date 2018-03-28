Евертон хоче влітку запросити Фонсеку

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Англійський Евертон всерйоз зацікавлений у кандидатурі Паулу Фонсеки на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, керманич Шахтаря - пріоритетний варіант для керівництва Евертона. Йому готові виділити велику суму для нових придбань.

Нагадаємо, що раніше Фонсека зробив важливу заяву щодо майбутнього в Шахтарі.