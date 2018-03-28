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166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 17:18
Евертон хоче влітку запросити Фонсеку
|Паулу Фонсека / ФК Шахтар
Англійський Евертон всерйоз зацікавлений у кандидатурі Паулу Фонсеки на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, керманич Шахтаря - пріоритетний варіант для керівництва Евертона. Йому готові виділити велику суму для нових придбань.
Нагадаємо, що раніше Фонсека зробив важливу заяву щодо майбутнього в Шахтарі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій