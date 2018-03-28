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28.03.2018  18:39

Денисов: Єдиний пул в УПЛ не створив би й Ілон Маск

Олександр Денисов

Завдання створити єдиний телепул в УПЛ виявилося не під силу нинішньому керівнику організації Володимиру Генінсону.

Про це сказав директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Що стосується Генінсона, то тут немає сенсу особливо обговорювати результати його діяльності, так як в силу різних причин клуби не передали ТВ-права Прем'єр-лізі. Винен у цьому Генінсон чи хтось із клубів, я не схильний давати оцінку, думаю, що правда десь посередині", - вважає фахівець.

"По суті, два роки тому цю посаду міг обійняти й Ілон Маск. Він запустив свою Теслу на Марс, а ось пул в існуючих українських реаліях він не створив би. Спочатку всі права повинні бути передані Прем'єр-лізі, а потім можна питати її керівника про комерційні результати", - цитує Денисова Football.ua.

Нагадаємо, що Генінсон підтвердив, що не буде балотуватися на пост президента УПЛ, а вибори пройдуть 6 квітня.





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