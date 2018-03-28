Ярославський може розпочати часткове фінансування Динамо





Колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський може стати інвестором київського Динамо.

Про це повідомляє Sport.ua.

Ця зацікавленість обопільна, тому що через неучасть у справах Динамо екс-власника групи Приват Ігоря Коломойського, братам Суркісам важко утримувати клуб, як раніше.

Нагадаємо, що за трансфери Динамо відповідатиме екс-менеджер Металіста Євген Красніков.