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4274 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 18:55
Ярославський може розпочати часткове фінансування Динамо
Колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський може стати інвестором київського Динамо.
Про це повідомляє Sport.ua.
Ця зацікавленість обопільна, тому що через неучасть у справах Динамо екс-власника групи Приват Ігоря Коломойського, братам Суркісам важко утримувати клуб, як раніше.
Нагадаємо, що за трансфери Динамо відповідатиме екс-менеджер Металіста Євген Красніков.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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