Андріюк: Лучі спричинив потоп у ФФУ, бо не закрив вікно, коли курив у кабінеті

Лучано Лучі курить у кабінеті

Близько 10 днів тому у Федерації футболу України стався розрив батареї та потоп.

Журналіст Костянтин Андріюк вважає, що причиною цьому є те, що голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі не замкнув вікно після того, як покурив у кабінеті.

17-18 березня від низької температури в кабінеті Лучі розірвало батареї опалення. Водою залило весь другий поверх і серверну ФФУ, що вивело з ладу частину серверів.

У понеділок, 19 березня, у працівників не працював інтернет, усунути проблеми вдалося лише о 17:00.

За інформацією Андріюка, причиною цього могло стати те, що в п'ятницю, 16 березня, голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі забув закрити вікно, яке він відкриває для провітрювання приміщення після куріння, написав Андріюк на Футбол 24.

Нагадаємо, що Колліна вже майже рік не працює у ФФУ, але продовжує отримувати майже півтора млн євро зарплати.