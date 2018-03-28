Андріюк: Лучі спричинив потоп у ФФУ, бо не закрив вікно, коли курив у кабінеті
|Лучано Лучі курить у кабінеті
Близько 10 днів тому у Федерації футболу України стався розрив батареї та потоп.
Журналіст Костянтин Андріюк вважає, що причиною цьому є те, що голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі не замкнув вікно після того, як покурив у кабінеті.
17-18 березня від низької температури в кабінеті Лучі розірвало батареї опалення. Водою залило весь другий поверх і серверну ФФУ, що вивело з ладу частину серверів.
У понеділок, 19 березня, у працівників не працював інтернет, усунути проблеми вдалося лише о 17:00.
За інформацією Андріюка, причиною цього могло стати те, що в п'ятницю, 16 березня, голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі забув закрити вікно, яке він відкриває для провітрювання приміщення після куріння, написав Андріюк на Футбол 24.
Нагадаємо, що Колліна вже майже рік не працює у ФФУ, але продовжує отримувати майже півтора млн євро зарплати.
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