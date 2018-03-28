СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 19:36
Ротань: У мене немає амбіцій випередити Шевченка
|Руслан Ротань
Півзахисник збірної України Руслан Ротань не має на меті перевершити наставника синьо-жовтих Андрія Шевченка в кількості зіграних матчів за збірну.
Про це він повідомив, коментуючи свій 100-ий матч за національну команду.
"Обійти Андрія Шевченка за кількістю матчів? У мене поки немає таких амбіцій. У мене є бажання поки грати, отримувати задоволення від футболу. Дай Бог, без травм. Буду намагатися бути корисним! Для мене найголовніше - це перемога. Неважливо, скільки я зіграв. Найголовніше - результат", - сказав Ротань в ефірі Футбол 1.
Андрій Шевченко провів за збірну 111 матчів.
Нагадаємо, що Руслан Ротань зіграв у поєдинку проти Японії трохи більше 15 хвилин, замінивши Олександра Зінченка на 78-й хвилині.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій