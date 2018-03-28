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28.03.2018  19:36

Ротань: У мене немає амбіцій випередити Шевченка

Руслан Ротань

Півзахисник збірної України Руслан Ротань не має на меті перевершити наставника синьо-жовтих Андрія Шевченка в кількості зіграних матчів за збірну.

Про це він повідомив, коментуючи свій 100-ий матч за національну команду.

"Обійти Андрія Шевченка за кількістю матчів? У мене поки немає таких амбіцій. У мене є бажання поки грати, отримувати задоволення від футболу. Дай Бог, без травм. Буду намагатися бути корисним! Для мене найголовніше - це перемога. Неважливо, скільки я зіграв. Найголовніше - результат", - сказав Ротань в ефірі Футбол 1.

Андрій Шевченко провів за збірну 111 матчів.

Нагадаємо, що Руслан Ротань зіграв у поєдинку проти Японії трохи більше 15 хвилин, замінивши Олександра Зінченка на 78-й хвилині. 





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