Зінченко: Я б відкрив у Сумах лазню, куди б ходили чоловіки і жінки разом без одягу. ВІДЕО

Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко придумав, як заманити туристів до міста Суми.

За його планом, треба в місті відкрити лазню спільну для чоловіків і жінок, як у Голландії, щоб вони ходили туди разом.

Про це футболіст розповів у шоу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, що трансферна вартість Зінченка знову збільшилась.