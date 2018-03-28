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804 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 20:17
Зінченко: Я б відкрив у Сумах лазню, куди б ходили чоловіки і жінки разом без одягу. ВІДЕО
|Олександр Зінченко
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко придумав, як заманити туристів до міста Суми.
За його планом, треба в місті відкрити лазню спільну для чоловіків і жінок, як у Голландії, щоб вони ходили туди разом.
Про це футболіст розповів у шоу ОТДУШИВДУШУ.
Нагадаємо, що трансферна вартість Зінченка знову збільшилась.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій