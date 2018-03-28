Представники Бернарда провели переговори з Інтером, - ЗМІ

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард близький до переходу в міланський Інтер.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Футбольний агент Кіа Джурабчіан веде переговори щодо трансферу півзахисника Шахтаря Бернарда в Інтер.

Зазначається, що в лютому в Лондоні відбулася зустріч, на якій були присутні представники Джурабічана та Бернарда. 25-річний бразилець вимагає підйомні за підписання контракту, оскільки планує влітку покинути Шахтар на правах вільного агента.

Відзначимо, що раніше за участю Джурабчіана у Інтер переходили Жоау Маріу та Габігол, пише Футбол 24.

Раніше Бернард розповів, чому він вирішив залишити Шахтар.