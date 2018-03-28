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242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 20:35
Представники Бернарда провели переговори з Інтером, - ЗМІ
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард близький до переходу в міланський Інтер.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Футбольний агент Кіа Джурабчіан веде переговори щодо трансферу півзахисника Шахтаря Бернарда в Інтер.
Зазначається, що в лютому в Лондоні відбулася зустріч, на якій були присутні представники Джурабічана та Бернарда. 25-річний бразилець вимагає підйомні за підписання контракту, оскільки планує влітку покинути Шахтар на правах вільного агента.
Відзначимо, що раніше за участю Джурабчіана у Інтер переходили Жоау Маріу та Габігол, пише Футбол 24.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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