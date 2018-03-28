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263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 20:53
Чорноморець дозаявив екс-гравця Шахтаря і Карпат
|Олександр Гладкий
Колишній нападник Карпат Олександр Гладкий продовжить кар'єру в Чорноморці.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Одесити вже внесли форварда до заявки.
Нагадаємо, що раніше Гладкий міг перейти в польський Лех, але клуб відмовився від послуг футболіста.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій