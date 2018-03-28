Роналдіньо: Після прильоту до Ріо мене забрав батько Роналдо, бо ми дуже багато випили

Роналдіньо

Збірна Бразилії випила багато "апельсинового соку" після тріумфу на Мундіалі 2002 року.

Про це розповів в інтерв'ю FourFourTwo екс-гравець збірної Роналдіньо.

"Після перемоги на ЧС-2002 пройшло чимало часу, перш ніж ми нормально виспались. Ми класно відсвяткували в літаку, а потім уже в наших домівках. Після прильоту в Ріо мене забрав батько Роналдо, адже ми випили дуже багато "апельсинового соку" в літаку. Однак, якби я знову виграв Мундіаль, то відсвяткував би його вдвічі потужніше. Перемога на ЧС – це унікальні відчуття", - розповів зубастик.

"Овації на Бернабеу? Я тоді почувався дуже гордим. Але правда в тому, що на полі я навіть не розумів, що відбувається. Я забив гол та почав святкувати, як зазвичай. Вважаю, що лише Марадона, мій футбольний кумир, пережив щось схоже. Я обговорював з ним цей момент, ми ділились своїми спогадами та враженнями", - цитує Роналдіньо Футбол 24.

Нагадаємо, що Роналдіньо вирішив податися в політику.