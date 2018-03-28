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28.03.2018  21:37

Маріуполь - Динамо: УПЛ оприлюднила офіційну причину переносу матчу

 

Матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00 через клопотання Маріуполя та каналу-транслятора.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Отримавши дані клопотання, дирекція УПЛ ухвалила рішення частково внести зміни в Постанову та визначити часом початку матчу 25 туру УПЛ Маріуполь – Динамо 17:00.

Раніше повідомлялося, що матч 25 туру чемпіонату України перенесено через візит Петра Порошенка.

Нагадаємо, що фанати Динамо обурені таким рішенням Прем'єр-ліги.





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