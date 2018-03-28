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136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 21:37
Маріуполь - Динамо: УПЛ оприлюднила офіційну причину переносу матчу
Матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00 через клопотання Маріуполя та каналу-транслятора.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Отримавши дані клопотання, дирекція УПЛ ухвалила рішення частково внести зміни в Постанову та визначити часом початку матчу 25 туру УПЛ Маріуполь – Динамо 17:00.
Раніше повідомлялося, що матч 25 туру чемпіонату України перенесено через візит Петра Порошенка.
Нагадаємо, що фанати Динамо обурені таким рішенням Прем'єр-ліги.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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