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28.03.2018  21:56

Павлов: В умовах, яких Україна грала проти Саудівської Аравії, навіть Бразилія чи Німеччина нічого б не показали

Микола Павлов

Заслужений тренер України Микола Павлов виправдав невдалий матч збірної України проти Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Команда №1.

"Найголовніше завдання, вважаю, вирішено – збірна зібралася після тривалої перерви і провела певну роботу. Було помітно, що в команді, як і раніше, панує прекрасна атмосфера. У збірній давно немає ніяких скандалів, усі хлопці, з якими мені доводиться спілкуватися, відзначають, що їдуть туди з великим задоволенням, навіть якщо у них існують певні проблеми в клубах", - розповів екс-тренер.

"Коли команда збирається після тривалої перерви, перший матч завжди носить сумбурний характер, але якщо в цій команді налагоджений процес, існує системний підхід, то з кожною наступною грою якість футболу поліпшується. Так і вийшло у випадку зі збірною України", - вважає Павлов.

"Перша гра проходила не зовсім у футбольних умовах - порожні трибуни, погане поле. Як на зборах. У такій ситуації навіть збірні Бразилії та Німеччини не показали б своїх найкращих якостей. Тому картинка була багато в чому оманливою", - пояснив фахівець.

Нагадаємо, що Україна зіграла внічию з СА і виграла у Японії.





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