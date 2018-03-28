Максимально курйозно: Тевес травмувався, граючи у футбол у в'язниці

Карлос Тевес

Нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес вибув на місяць через травму, яку отримав у грі з ув'язненими.

Про це повідомляє Clarin.

Аргентинець прийняв пропозицію брата, який відбуває покарання у в'язниці Кордови, зіграти з ув'язненими.

Однак ті не надто берегли зіркового гостя, і в одному зі стиків Тевес отримав травму, через яку вибув щонайменше на місяць, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Тевес у статусі найбільш високооплачуваного футболіста світу розірвав контракт із клубом, попри шалену зарплату.