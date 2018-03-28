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153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 22:30
Максимально курйозно: Тевес травмувався, граючи у футбол у в'язниці
|Карлос Тевес
Нападник Бока Хуніорс Карлос Тевес вибув на місяць через травму, яку отримав у грі з ув'язненими.
Про це повідомляє Clarin.
Аргентинець прийняв пропозицію брата, який відбуває покарання у в'язниці Кордови, зіграти з ув'язненими.
Однак ті не надто берегли зіркового гостя, і в одному зі стиків Тевес отримав травму, через яку вибув щонайменше на місяць, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Тевес у статусі найбільш високооплачуваного футболіста світу розірвав контракт із клубом, попри шалену зарплату.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій