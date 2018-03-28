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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 23:30
Ще один матч 25 туру УПЛ перенесено
Українська Прем'єр-ліга перенесла матч 25 туру Сталь - Олімпік.
Про це повідомляє офіційний сайт донечан.
Гра відбудеться 1 квітня не о 17:00, а о 19:30.
Нагадаємо, що УПЛ перенесла також час початку матчу Маріуполь - Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій