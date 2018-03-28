Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
142 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
28.03.2018  23:30

Ще один матч 25 туру УПЛ перенесено

 

Українська Прем'єр-ліга перенесла матч 25 туру Сталь - Олімпік.

Про це повідомляє офіційний сайт донечан.

Гра відбудеться 1 квітня не о 17:00, а о 19:30.

Нагадаємо, що УПЛ перенесла також час початку матчу Маріуполь - Динамо.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:48
Футбол. Франков про перенесення матчу Маіруполь - Динамо: Якого біса? Це все на руку гостинним господарям
23:30
Футбол. Ще один матч 25 туру УПЛ перенесено
23:14
Хокей. Донбас втретє поспіль став чемпіоном України
22:51
Баскетбол. Капітан Дніпра встановив рекорд результативності Суперліги
22:30
Футбол. Максимально курйозно: Тевес травмувався, граючи у футбол у в'язниці
22:10
Теніс. Світоліна вилетіла з супертурніру в Маямі
21:56
Футбол. Павлов: В умовах, яких Україна грала проти Саудівської Аравії, навіть Бразилія чи Німеччина нічого б не показали
21:37
Футбол. Маріуполь - Динамо: УПЛ оприлюднила офіційну причину переносу матчу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!