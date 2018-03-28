Франков про перенесення матчу Маіруполь - Динамо: Якого біса? Це все на руку гостинним господарям

Артем Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков вважає, що перенесення матчу 25 туру УПЛ Маріуполь - Динамо - спланована акція проти киян.

Про це він написав на Matchday.

"Екстрене перенесення матчу Маріуполь – Динамо з 14:00 на 17:00 – це що? Посилаються на інтереси телебачення, але... По-перше, вибачте, транслятору краще було б показати цей матч раніше, тому що в 15:30 грають Арсенал – Сток, а о 18:00 Челсі – Тоттенгем, і повірте, багато хто віддасть перевагу англійському варіанту! По-друге – якого біса саме у вівторок-середу, раніше не знали що робити, не уявляли, як і коли показувати?" - обурився медійник.

"Моя особиста думка: аргумент з приводу інтересів ТБ – нісенітниця собача, понти, пояснення гарячково придумані і тому надумані. Куди практичніше те міркування, що київські вболівальники, які взяли собі зворотні квитки з Маріуполя на поїзд о 18:47, дуже серйозно обламалися. Не кажучи вже про те, що порушена вся логістика Динамо, розроблена набагато раніше – ви ж не забувайте, гостям ще до Запоріжжя автобусом чесати", - зауважив фахівець.

"Усе це, безумовно, на руку гостинним господарям. Сподіваюся, що динамівці достатньо розлютяться, щоб усе це позначилося на їхній формі виключно позитивно – нехай за мінімальної кількості власних фанатів", - додав Франков.

Раніше повідомлялося, що матч 25 туру чемпіонату України перенесено через візит Петра Порошенка.

Нагадаємо, що фанати Динамо обурені таким рішенням Прем'єр-ліги.