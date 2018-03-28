Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
100 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.03.2018  23:48

Франков про перенесення матчу Маіруполь - Динамо: Якого біса? Це все на руку гостинним господарям

Артем Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков вважає, що перенесення матчу 25 туру УПЛ Маріуполь - Динамо - спланована акція проти киян.

Про це він написав на Matchday.

"Екстрене перенесення матчу Маріуполь – Динамо з 14:00 на 17:00 – це що? Посилаються на інтереси телебачення, але... По-перше, вибачте, транслятору краще було б показати цей матч раніше, тому що в 15:30 грають Арсенал – Сток, а о 18:00 Челсі – Тоттенгем, і повірте, багато хто віддасть перевагу англійському варіанту! По-друге – якого біса саме у вівторок-середу, раніше не знали що робити, не уявляли, як і коли показувати?" - обурився медійник.

"Моя особиста думка: аргумент з приводу інтересів ТБ – нісенітниця собача, понти, пояснення гарячково придумані і тому надумані. Куди практичніше те міркування, що київські вболівальники, які взяли собі зворотні квитки з Маріуполя на поїзд о 18:47, дуже серйозно обламалися. Не кажучи вже про те, що порушена вся логістика Динамо, розроблена набагато раніше – ви ж не забувайте, гостям ще до Запоріжжя автобусом чесати", - зауважив фахівець.

"Усе це, безумовно, на руку гостинним господарям. Сподіваюся, що динамівці достатньо розлютяться, щоб усе це позначилося на їхній формі виключно позитивно – нехай за мінімальної кількості власних фанатів", - додав Франков.

Раніше повідомлялося, що матч 25 туру чемпіонату України перенесено через візит Петра Порошенка.

Нагадаємо, що фанати Динамо обурені таким рішенням Прем'єр-ліги.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:48
Футбол. Франков про перенесення матчу Маіруполь - Динамо: Якого біса? Це все на руку гостинним господарям
23:30
Футбол. Ще один матч 25 туру УПЛ перенесено
23:14
Хокей. Донбас втретє поспіль став чемпіоном України
22:51
Баскетбол. Капітан Дніпра встановив рекорд результативності Суперліги
22:30
Футбол. Максимально курйозно: Тевес травмувався, граючи у футбол у в'язниці
22:10
Теніс. Світоліна вилетіла з супертурніру в Маямі
21:56
Футбол. Павлов: В умовах, яких Україна грала проти Саудівської Аравії, навіть Бразилія чи Німеччина нічого б не показали
21:37
Футбол. Маріуполь - Динамо: УПЛ оприлюднила офіційну причину переносу матчу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!