Шевченко заявив, що хоче тренувати клуб

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко в майбутньому хотів би попрацювати з клубом.

Про це наставник збірної України заявив у коментарі Sky Italia.

"На даний момент я зосереджений на роботі з національною командою. В майбутньому я хотів би попрацювати в клубі. Тому що, коли ти знаходишся всередині команди, у тебе є можливість працювати з футболістами кожен день", - сказав він.

"Я хочу побудувати команду, яка буде перемагати. Мені подобається будувати гру через швидкий пас при відкритому просторі. Подобається, коли команда використовує високий пресинг", - цитує Шевченка ua-football.com.

Як відомо, раніше Шевченко розповів про головну проблему збірної.