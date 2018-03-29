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1385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 08:24
Шевченко заявив, що хоче тренувати клуб
|Андрій Шевченко
Андрій Шевченко в майбутньому хотів би попрацювати з клубом.
Про це наставник збірної України заявив у коментарі Sky Italia.
"На даний момент я зосереджений на роботі з національною командою. В майбутньому я хотів би попрацювати в клубі. Тому що, коли ти знаходишся всередині команди, у тебе є можливість працювати з футболістами кожен день", - сказав він.
"Я хочу побудувати команду, яка буде перемагати. Мені подобається будувати гру через швидкий пас при відкритому просторі. Подобається, коли команда використовує високий пресинг", - цитує Шевченка ua-football.com.
Як відомо, раніше Шевченко розповів про головну проблему збірної.
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