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272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 08:43
Бразильські збірники повернулися в розташування Шахтаря
Бразильські збірники Ісмаїлі, Тайсон і Фред повернулися в розташування Шахтаря
Про це повідомляє Футбол 1.
Нагадаємо, що Тайсон і Фред взяти участь у розгромі збірної Росії, а Ісмаїлі, який отримав дебютний виклик до збірної, так і не зіграв за "селесао".
З 29-го березня гравці приступлять до підготовки до матчу із Зорею, який відбудеться 1-го квітня.
Раніше була інформація, що півзахисник Шахтаря поїде на чемпіонат світу в складі збірної Бразилії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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