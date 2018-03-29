Бразильські збірники повернулися в розташування Шахтаря

Бразильські збірники Ісмаїлі, Тайсон і Фред повернулися в розташування Шахтаря

Про це повідомляє Футбол 1.

Нагадаємо, що Тайсон і Фред взяти участь у розгромі збірної Росії, а Ісмаїлі, який отримав дебютний виклик до збірної, так і не зіграв за "селесао".

З 29-го березня гравці приступлять до підготовки до матчу із Зорею, який відбудеться 1-го квітня.

Раніше була інформація, що півзахисник Шахтаря поїде на чемпіонат світу в складі збірної Бразилії.