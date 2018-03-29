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29.03.2018  08:58

Нападник Динамо може не зіграти проти Маріуполя

Жуніор Мораес

Захисник Динамо Микита Бурда відновив тренування в загальній групі.

За інформацією Футбол 1, незважаючи на те, що нападник киян Жуніор Мораес також повернувся в загальну групу, він, швидше за все, не зіграє проти Маріуполя.

Нагадаємо, матч киян з Маріуполем відбудеться 1-го квітня. Початок - 17.00.

Раніше повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.





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