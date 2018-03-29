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673 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 08:58
Нападник Динамо може не зіграти проти Маріуполя
|Жуніор Мораес
Захисник Динамо Микита Бурда відновив тренування в загальній групі.
За інформацією Футбол 1, незважаючи на те, що нападник киян Жуніор Мораес також повернувся в загальну групу, він, швидше за все, не зіграє проти Маріуполя.
Нагадаємо, матч киян з Маріуполем відбудеться 1-го квітня. Початок - 17.00.
Раніше повідомлялося, що Мораес перейде в Шахтар.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій