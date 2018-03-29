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29.03.2018  09:18

Через борги Сталь можуть позбавити атестата, Ворсклу - не допустити до єврокубків

 

Сталь може не отримати атестат на наступний сезон через борги перед своїми екс-гравцями.

Заборгованість за 4 місяці є перед Артемом Шабановим, Антоном Кравченком, Сергієм Вороніним, Павлом Пашаєвим, Костянтином Кравченком, Миколою Іщенком, Олексієм Довгим і Романом Дебелком.

ФФУ ще в січні постановила протягом 15 днів погасити борги, але Сталь до цього часу не зробила це і ризикує не пройти атестацію.

Ворскла винна гроші Сергію Сімініну та Андрію Пилявському. ФФУ ухвалила на початку 2018 року також повернути борги із зарплати Станіславу Богушу і Євгену Зарічнюку.

Футболісти планують звернутися в УЄФА, таким чином Ворскла може втратити можливість участі в Ліги Європи в наступному сезоні, пише Footboom.

Раніше повідомлялося, що у Кам'янському місцеві фанати збираються створити ще одну Сталь.





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