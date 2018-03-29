Зозуля відновився від травми

Роман Зозуля

Нападник Альбасете Роман Зозуля відновив тренування в загальній групі.

Про це повідомляє 5maseldescuento.es.

28-річний футболіст мав проблеми з щиколоткою, через що пропустив шість матчів Альбасете.

Востаннє 28-річний українець виходив на поле 11-го лютого в матчі з Хімнастіком, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що