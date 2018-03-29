СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 11:36
Зозуля відновився від травми
|Роман Зозуля
Нападник Альбасете Роман Зозуля відновив тренування в загальній групі.
Про це повідомляє 5maseldescuento.es.
28-річний футболіст мав проблеми з щиколоткою, через що пропустив шість матчів Альбасете.
Востаннє 28-річний українець виходив на поле 11-го лютого в матчі з Хімнастіком, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Зозуля отримав преміальний BMW від Альбасете.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій