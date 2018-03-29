Захисник Динамо поскаржився на свій колишній клуб в КДК

Артем Шабанов / ФК Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов подав заяву на свій колишній клуб Сталь через заборгованість по зарплаті.

За словами центрбека, клуб винен йому зарплату за період з лютого по травень 2017 року. Саме у цей відрізок часу Шабанов виступав за кам'янчан.

"Сталь заборгувала мені зарплату за період з лютого по травень 2017 року. Після того, як керівництво кам'янчан не виконало рішення Палати по вирішенню суперечок, подав заяву в КДК ФФУ і Комітет з атестації клубів ФФУ. Будемо добиватися справедливості", - цитує гравця Footboom.com.

Як відомо, раніше повідомлялося, що через борги Сталь можуть позбавити атестата.