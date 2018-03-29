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167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 12:14
Порту зацікавився українським футболістом
|Орест Кузик
Український півзахисник кам'янської Сталі Орест Кузик цікавий португальському Порту.
Про це повідомляє видання record.pt.
Цю інформацію підтвердив також агент Михайло Метревелі.
"Порту уважно спостерігає за Кузиком! Крім того, конкретний інтерес до Ореста проявляє один з клубів грецької Суперліги і лідер польського чемпіонату - Ягеллонія", - сказав він.
Орест Кузик - вихованець львівських Карпат. З 2012 по 2016 роки був в київському Динамо, однак закріпитися в основному складі так і не зумів, після чого був відданий в ужгородську Говерлу, пише footboom.com.
Раніше була інформація, що голкіпером збірної України цікавиться Інтер і Ліверпуль.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій