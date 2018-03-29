Основний захисник Шахтаря не зіграє проти Зорі

Ярослав Ракицький

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький пропустить матч 25-го туру УПЛ проти Зорі через перебір жовтих карток.

Про це інформує УПЛ.

Як відомо, зустріч відбудеться 1-го квітня. Початок - 19.30.

Нагадаємо, у поточному сезоні 28-річний футболіст провів 27 матчів і віддав 2 гольові паси.

Раніше повідомлялося, що Ракицький став найкращим гравцем збірної України в матчі з Японією.