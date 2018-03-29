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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 12:54
УЄФА розгляне скаргу ФФУ на прапор "ДНР" на матчі Рома – Шахтар
|УЄФА
УЄФА прийняв до розгляду скаргу ФФУ на прапор "ДНР" в секторі Роми під час матчу ЛЧ Рома – Шахтар.
Федерація футболу України надіслала скаргу в європейський футбольний союз щодо "прапора" терористичної організації, і нещодавно до ФФУ надійшла відповідь з УЄФА.
Дану скаргу віддали дисциплінарному інспектору УЄФА для вивчення матеріалів та порушення провадження до 5-го квітня.
Якщо висновок інспектора буде позитивним, Дисциплінарний комітет УЄФА відкриє дисциплінарну справу за цим фактом або додасть матеріали до вже відкритої справи по матчу Рома – Шахтар, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що в УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі.
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