Молодіжні команди Олімпіка дискваліфікують до кінця сезону

КДК ФФУ застосував до молодіжних команд Олімпіка санкції за участь в матчах з фіксованим результатом.

Про це повідомляє FootballHub.

КДК застосував санкції до молодіжних команд Олімпіка за матчі з фіксованим результатом🔥🔥🔥

За нашою інформацією U-19 і U-21 будуть дискваліфіковані щонайменше до кінця цього сезону. Клуб буде оштрафовано.

Офіційного підтвердження поки ще не має👇https://t.co/zU494Qi4nH pic.twitter.com/FEAtJNLtyu — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 березня 2018 р.

Команди U-19 і U-21 будуть дискваліфіковані щонайменше до кінця сезону, а також клуб отримає грошовий штраф.

Всього під підозру КДК ФФУ потрапили 35 матчів за участю Олімпіка U-21 і U-19.

Раніше повідомлялося, що ФФУ відклала рішення щодо договорняків молодіжок Олімпіка.