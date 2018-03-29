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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 13:11
Молодіжні команди Олімпіка дискваліфікують до кінця сезону
КДК ФФУ застосував до молодіжних команд Олімпіка санкції за участь в матчах з фіксованим результатом.
Про це повідомляє FootballHub.
КДК застосував санкції до молодіжних команд Олімпіка за матчі з фіксованим результатом🔥🔥🔥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 березня 2018 р.
За нашою інформацією U-19 і U-21 будуть дискваліфіковані щонайменше до кінця цього сезону. Клуб буде оштрафовано.
Офіційного підтвердження поки ще не має👇https://t.co/zU494Qi4nH pic.twitter.com/FEAtJNLtyu
Команди U-19 і U-21 будуть дискваліфіковані щонайменше до кінця сезону, а також клуб отримає грошовий штраф.
Всього під підозру КДК ФФУ потрапили 35 матчів за участю Олімпіка U-21 і U-19.
Раніше повідомлялося, що ФФУ відклала рішення щодо договорняків молодіжок Олімпіка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій