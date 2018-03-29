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29.03.2018  13:11

Молодіжні команди Олімпіка дискваліфікують до кінця сезону

 

КДК ФФУ застосував до молодіжних команд Олімпіка санкції за участь в матчах з фіксованим результатом.

Про це повідомляє FootballHub.

Команди U-19 і U-21 будуть дискваліфіковані щонайменше до кінця сезону, а також клуб отримає грошовий штраф.

Всього під підозру КДК ФФУ потрапили 35 матчів за участю Олімпіка U-21 і U-19.

Раніше повідомлялося, що ФФУ відклала рішення щодо договорняків молодіжок Олімпіка.





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