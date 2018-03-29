Екс-форвард Волині виступатиме в Казахстані

Даніель Суботич

Екс-нападник Волині Даніель Суботич продовжить кар'єру в Шахтарі з Караганди.

Контракт розрахований до кінця сезону.

За Волинь 29-річний форвард провів 23 матчі і забив 4 голи в сезоні 2012/13.

Також Суботич виступав за Габалу, Шериф, Аль-Кадіс з ОАЕ і південнокорейський Ульсан Хенде, пише UA-Футбол

Раніше була інформація, що Зоря цікавиться Суботичем.