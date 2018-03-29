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35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 13:23
Екс-форвард Волині виступатиме в Казахстані
|Даніель Суботич
Екс-нападник Волині Даніель Суботич продовжить кар'єру в Шахтарі з Караганди.
Контракт розрахований до кінця сезону.
За Волинь 29-річний форвард провів 23 матчі і забив 4 голи в сезоні 2012/13.
Також Суботич виступав за Габалу, Шериф, Аль-Кадіс з ОАЕ і південнокорейський Ульсан Хенде, пише UA-Футбол
Раніше була інформація, що Зоря цікавиться Суботичем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій