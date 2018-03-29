Михайличенко розповів, чим займається в Динамо

Олексій Михайличенко

Спортивний директор київського Динамо Олексій Михайличенко найбільше уваги приділяє селекційній роботі.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Футбол.

"Кожен ювілей я зустрічав на новій посаді. У 40 я був головним тренером Динамо, у 45 - тренував збірну, 50 років зустрів у тренерському штабі Олега Блохіна, а 55 - на посаді спортивного директора. Але найважливіше, що я залишився в рідному клубі!" - сказав фахівець.

"Спортивний директор - це інший профіль роботи. Він кардинально відрізняється від тренерської діяльності. Головне - бути корисним рідному клубу, а в якій ролі - не настільки істотно", - зауважив Михайличенко.

"Більш за все займаюся питанням селекції. Принаймні, на поточному етапі моєї роботи. Це актуальне питання, з огляду на нинішні і економічні, і політичні складнощі - мова про привабливість чемпіонату України для футболістів з-за кордону", - вважає спортивний директор киян.

Нагадаємо, що Михайличенко переглядав матчі Лаціо перед протистоянням з Динамо.