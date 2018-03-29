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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 13:55
Молодий талант МЮ може перейти в Ювентус
|Антоні Мартіаль
Півзахисник Манчестер Юнайтед Антоні Мартіаль може стати гравцем Ювентуса.
Про це повідомляє Football Italia.
22-річний футболіст не збирається продовжувати кар'єру в англійському клубі. За словами джерела, представники Ювентуса вже вийшли на агента гравця, а також почали вести переговори.
Є висока ймовірність того, що туринці переманять талановитого форварда в свою команду вже цього літа. Контракт Антоні з Манчестер Юнайтедом розрахований на ще один сезон, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Мартіаль може перейти в Реал за 89 мільйонів євро.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій