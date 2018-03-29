Молодий талант МЮ може перейти в Ювентус

Антоні Мартіаль

Півзахисник Манчестер Юнайтед Антоні Мартіаль може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Football Italia.

22-річний футболіст не збирається продовжувати кар'єру в англійському клубі. За словами джерела, представники Ювентуса вже вийшли на агента гравця, а також почали вести переговори.

Є висока ймовірність того, що туринці переманять талановитого форварда в свою команду вже цього літа. Контракт Антоні з Манчестер Юнайтедом розрахований на ще один сезон, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Мартіаль може перейти в Реал за 89 мільйонів євро.