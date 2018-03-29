Вернидуб: Занадто багато уваги до Луніна, треба, щоб він не звертав на це увагу
|Юрій Вернидуб
Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб вважає. що до його голкіпера Андрія Луніна прикуто занадто багато уваги.
Про це наставник луганців розповів в інтерв'ю Футбол 24.
"Головне, щоб хлопець не заморочувався, не читав пресу і якомога менше давав інтерв’ю. Занадто багато уваги до нього. Це, звісно, приємно, що про гравця Зорі стільки говорять. Але, на мій погляд, найважливіший момент – щоб Лунін не звертав на це увагу. Дай Боже, щоб він так виступав і надалі, але при цьому ніколи не забував, що такий успіх – це не лише його заслуга, а й заслуга всієї команди", - сказав тренер.
"Тож давайте дочекаємося закінчення чемпіонату. А далі життя покаже. Якщо Андрій справді заслуговує стільки уваги, у Зорі ніхто не збирається його прив'язувати. Надійде серйозна пропозиція як для клубу, так і для Луніна – відпустимо", - запевнив Вернидуб.
"Найголовніше, щоб він не перехворів цією хворобою зірковою. Щоб, як то кажуть, його бажання співпадали із його можливостями. Адже бувають моменти, коли все навпаки. Я впевнений, що з таким ставленням до роботи, яке демонструє Андрій, все у нього вдасться", - підкреслив фахівець.
Нагадаємо, що 19-річним Луніним цікавиться Інтер і Ліверпуль.
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