Вернидуб: Занадто багато уваги до Луніна, треба, щоб він не звертав на це увагу

Юрій Вернидуб

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб вважає. що до його голкіпера Андрія Луніна прикуто занадто багато уваги.

Про це наставник луганців розповів в інтерв'ю Футбол 24.

"Головне, щоб хлопець не заморочувався, не читав пресу і якомога менше давав інтерв’ю. Занадто багато уваги до нього. Це, звісно, приємно, що про гравця Зорі стільки говорять. Але, на мій погляд, найважливіший момент – щоб Лунін не звертав на це увагу. Дай Боже, щоб він так виступав і надалі, але при цьому ніколи не забував, що такий успіх – це не лише його заслуга, а й заслуга всієї команди", - сказав тренер.

"Тож давайте дочекаємося закінчення чемпіонату. А далі життя покаже. Якщо Андрій справді заслуговує стільки уваги, у Зорі ніхто не збирається його прив'язувати. Надійде серйозна пропозиція як для клубу, так і для Луніна – відпустимо", - запевнив Вернидуб.

"Найголовніше, щоб він не перехворів цією хворобою зірковою. Щоб, як то кажуть, його бажання співпадали із його можливостями. Адже бувають моменти, коли все навпаки. Я впевнений, що з таким ставленням до роботи, яке демонструє Андрій, все у нього вдасться", - підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що 19-річним Луніним цікавиться Інтер і Ліверпуль.