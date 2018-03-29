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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 14:39
Черкаський Дніпро - Волинь: відео голів та огляд матчу 23 туру Першої ліги
Черкаський Дніпро вдома здолав луцьку Волинь у межах 23 туру Першої ліги.
Нагадаємо, що Черкаський Дніпро змінив емблему.
Чемпіонат України
Перша ліга
23 тур
28 березня
Черкаський Дніпро - Волинь 2:1 (2:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 8 Локтіонов, 2:0 - 16 Зеленевич, 2:1 - 90 Зарічнюк
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій