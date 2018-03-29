У 2018 році на футбольні поля в бюджеті України закладено майже 750 млн гривень

Андрій Павелко

У 2018 році фінансування футбольної інфраструктури України збільшено в півтора рази порівняно з 2017.

Про це йдеться у програмі Чергова зрада.

З державного та місцевих бюджетів України виділено близько 500 млн гривень у 2017 році на будівництво футбольних полів. 270 млн грн отримані з держбюджету, решта - з місцевих бюджетів за програмою співфінансування.

На 2018 рік у держбюджет закладено ще 370 мільйонів гривень на будівництво полів. Приблизно така ж сума буде виділена з місцевих бюджетів за програмою співфінансування.

Наразі укладені договори на будівництво 327 полів зі штучним покриттям. Один майданчик коштуватиме до 1,5 млн грн.

Нагадаємо, що Павелко домовився з телеканалами Футбол 1/2, щоб його припинили мочити.