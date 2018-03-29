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127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 14:56
У 2018 році на футбольні поля в бюджеті України закладено майже 750 млн гривень
|Андрій Павелко
У 2018 році фінансування футбольної інфраструктури України збільшено в півтора рази порівняно з 2017.
Про це йдеться у програмі Чергова зрада.
З державного та місцевих бюджетів України виділено близько 500 млн гривень у 2017 році на будівництво футбольних полів. 270 млн грн отримані з держбюджету, решта - з місцевих бюджетів за програмою співфінансування.
На 2018 рік у держбюджет закладено ще 370 мільйонів гривень на будівництво полів. Приблизно така ж сума буде виділена з місцевих бюджетів за програмою співфінансування.
Наразі укладені договори на будівництво 327 полів зі штучним покриттям. Один майданчик коштуватиме до 1,5 млн грн.
Нагадаємо, що Павелко домовився з телеканалами Футбол 1/2, щоб його припинили мочити.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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