Сабо про Алієва: Тренер має бути грамотним і не вживати спиртне

Йожеф Сабо

Тренер аматорського ФК Хмельницький Олександр Алієв може стати хорошим фахівцем.

Про це сказав екс-наставник Динамо Йожеф Сабо.

"Думаю, що з Алієва може вийти хороший тренер. Він хлопець розумний. І футболістом був тямущим, і хитрим. У моєму розумінні тренер повинен бути людиною грамотною і не вживати спиртні напої. На тренерських курсах йому повинні надати хорошого педагога", - розповів фахівець.

"Я завалю його на тренерських курсах? Нічого подібного! Це дурниці! Нехай Алієв іде на тренерські курси! Я йому навпаки допоможу! Він повинен стати нормальним тренером. У нього є величезний футбольний досвід, який він отримав як гравець", - цитує Сабо dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що Алієв став тренером, бо було багато вільного часу, а як футбоіст команду він не знайшов.