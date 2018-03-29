Караваєв: Гол у ворота Японії спричинив масу позитивних емоцій

Олександр Караваєв / Команда №1

Гравець збірної України Олександр Караваєв дуже радий дебютному голу за національну команду.

Про це повідомляє Команда №1.

"Колись у мене була мета зіграти за збірну України. Вона здійснилася. І ось зараз збулася ще одна мрія - забити м'яч у футболці головної команди країни. Цей гол викликав у мене масу позитивних емоцій", - сказав футболіст Зорі.

"Раз забив, значить, усе робив правильно. Коли почали вибігати в контратаку, я згадав момент з матчу з Саудівською Аравією. Тоді я трохи запізнився в потрібну зону і прицільно пробити мені не дали. Цього разу, як то кажуть, виправив помилку, намагався бути якомога ближче до штрафного суперника - прийняв м'яч, а другим дотиком пробив. Влучив у самий кут", - розповів Караваєв.

Нагадаємо, що збірна України перемогла в товариському матчі Японію.