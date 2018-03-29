Озброєний президент ПАОКа відсторонений від футболу на три роки
|Іван Саввіді
ПАОК отримав технічну поразку за інцидент з президентом клубу Іваном Саввіді в матчі 25-го туру чемпіонату Греції проти АЕКа.
Про це повідомляє Sport24.gr.
Матч ПАОК - АЕК був зупинений в кінці гри за рахунку 0:0 після того, як арбітр відмінив гол господарів через офсайд.
На поле вибігли ультрас ПАОКа, тренерський штаб і президент клубу Іван Саввіді, який сказав рефері "Ти - труп". У Саввіді був із собою пістолет.
ПАОК отримав штраф у розмірі 63 000 євро і наступні три домашні матчі проведе з порожніми трибунами. Іван Саввіді оштрафований на 100 000 євро і отримує 3-річне відсторонення від будь-якої футбольної діяльності.
Спортивний директор ПАОКа Любош Міхел отримав 90-денний бпн на відвідування стадіонів і штраф 15 000 євро за слова судді "Тобі кінець", пише Трибуна.
Нагадаємо, що через озброєного президента в європейській організації призупинили членство ПАОКа.
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