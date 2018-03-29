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64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 16:18
Чорноморець оголосив про підписання Гладкого
|Олександр Гладкий / ФК Чорноморець
Екс-форвард Карпат Олександр Гладкий продовжить кар'єру в одеському Чорноморці.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт розрахований до кінця поточного сезону.
У Чорноморці Гладкий виступатиме під 24 номером.
Нагадаємо, що одесити вже заявили футболіста в УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій