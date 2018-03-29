Захисник Маріуполя: Нарешті зіграємо з Динамо вдома

Олександр Насонов

Маріуполь з нетерпінням очікує на домашній матч проти київського Динамо в 25 турі УПЛ.

Про це розповів захисник команди Олександр Насонов.

"Дуже чекаємо на цей матч. Хотіли зіграти з Динамо ще в першому колі, однак не ми винні в тому, що вони не приїхали. Але нічого, нарешті зіграємо з ними вдома", - сказав Насонов в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що матч першого кола не відбувся через те, що Динамо не приїхало до Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00.