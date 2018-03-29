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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 16:40
Захисник Маріуполя: Нарешті зіграємо з Динамо вдома
|Олександр Насонов
Маріуполь з нетерпінням очікує на домашній матч проти київського Динамо в 25 турі УПЛ.
Про це розповів захисник команди Олександр Насонов.
"Дуже чекаємо на цей матч. Хотіли зіграти з Динамо ще в першому колі, однак не ми винні в тому, що вони не приїхали. Але нічого, нарешті зіграємо з ними вдома", - сказав Насонов в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що матч першого кола не відбувся через те, що Динамо не приїхало до Маріуполя.
Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій