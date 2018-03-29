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316 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 17:16
Реал втрутився в боротьбу за гравця Барселони
|Самюель Умтіті
Мадридський Реал має намір придбати захисника свого запеклого конкурента Самюеля Умтіті.
Про це повідомляє Diaro Gol.
Реал поведе боротьбу з Манчестер Юнайтед за захисника Барселони Самюеля Умтіті. Француз хоче отримувати більшу зарплатню в Барселоні. Манчестер Юнайтед готовий платити йому 9 мільйонів євро на рік.
Також повідомляється, що президент Реала Флорентіно Перес готовий скористатись ситуацією Умтіті на Камп Ноу і зробити вигідну пропозицію.
Клаусула захисника складає 60 мільйонів євро, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що заплатити 60 мільйонів євро за Умтіті має намір також Манчестер Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій