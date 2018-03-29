Реал втрутився в боротьбу за гравця Барселони

Самюель Умтіті

Мадридський Реал має намір придбати захисника свого запеклого конкурента Самюеля Умтіті.

Про це повідомляє Diaro Gol.

Реал поведе боротьбу з Манчестер Юнайтед за захисника Барселони Самюеля Умтіті. Француз хоче отримувати більшу зарплатню в Барселоні. Манчестер Юнайтед готовий платити йому 9 мільйонів євро на рік.

Також повідомляється, що президент Реала Флорентіно Перес готовий скористатись ситуацією Умтіті на Камп Ноу і зробити вигідну пропозицію.

Клаусула захисника складає 60 мільйонів євро, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що заплатити 60 мільйонів євро за Умтіті має намір також Манчестер Сіті.