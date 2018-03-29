Ворскла заборгувала зарплату тренерам і персоналу за 15 місяців - клуб може не пройти атестацію

Полтавська Ворскла має серйозні фінансові борги перед тренерським штабом, персоналом клубу та футболістами.

Про це повідомляє Footboom.

Керівництво Ворскли заборгувало футболістам ще за жовтень 2017 року. Гравці полтавського клубу вчасно отримують тільки близько 20% заробітної плати. Основну частину доходів футболістам виплачують приблизно раз на 2-3 місяці. Також ніхто не скасував систему преміювання.

Однією з умов атестації клубу в УПЛ на наступний сезон є підписи всіх футболістів, які підтверджують, що у клубу немає заборгованостей за минулий рік. Наразі жоден футболіст не підписав цей документ. Команда вимагає погасити заборгованість за чотири місяці 2017 року.

Також наголошується, що заборгованість перед тренерсько-адміністративним штабом становить 15 місяців, при чому суму боргу урізали на 30% в примусовому порядку. Тренерсько-адміністративному штабу керівництво клубу поставило ультиматум - або погоджуватися з умовами, або покинути клуб.

Нагадаємо, що через борги Сталь можуть позбавити атестата.