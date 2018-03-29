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29.03.2018  17:52

Франков про скандал зі збірною U-17: Будь-яка халатність завжди має конкретні імена та прізвища

Артем Франков

Федерація футболу України має покарати винних у тому, що збірна U-17 не вийшла на Євро-2018.

Про це написав головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Епічний скандал з виходом на поле двох дискваліфікованих футболістів збірної U-17 не настільки огидний і показовий сам по собі - куди багатозначущий вигляд має мовчання", - вважає експерт.

"І комітет ФФУ з етики не збирається в терміновому порядку (ах да, у ці дні італійці не приїжджають до України в межах ЛЧ), і юридичний комітет не ухвалює безглуздих, але дуже емоційних рішень, і комітет з розвитку футболу в регіонах не лізе не в свою справу - про роботу ж комітету по збірним громадськість, на жаль, не поінформована геть", - обурюється журналіст.

"Невдячна тема, до того ж для керівництва Федерації напевно означає набагато менше, ніж боротьба з інакомисленням. Будь-яка недбалість завжди має конкретні імена і прізвища - виконавців і керівників. Щоб подібна ганьба не повторювалася, потрібно дуже серйозно і, мабуть, відкрито попрацювати", - написав Франков у журналі.

Нагадаємо, що президент ФФУ Андрій Павелко запевнив у тому, що через цю ситуацію "полетять голови".





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