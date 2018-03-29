"Ми ще не бачили його таким емоційним і рішучим", - партнери Мессі по збірній після нищівної поразки від Іспанії

Ліонель Мессі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вразив партнерів по команді після ганебної поразки від Іспанії (1:6).

Про це повідомляє Marca.

За 10 хвилин до завершення матчу Лео попрямував у роздягальню, щоб підтримати своїх партнерів.

Мессі виголосив перед гравцями збірної Аргентини емоційну промову, заявивши з-поміж іншого: "Підніміть голови. Разом ми зможемо подолати усі труднощі".

Marca відзначає, що партнери Мессі були вражені його промовою, оскільки ще не бачили Лео таким емоційним та рішучим. "Він усіх здивував. Це була промова справжнього капітана", – сказав один з гравців збірної Аргентини, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що до скроні Мессі приставлений револьвер, - тренер Аргентини про ЧС-2018.