Автор потворного погруддя Роналду виправився, зробивши нову скульптуру. ФОТО

Кріштіану Роналду

Скульптор Емануель Сантуш, який рік тому створив знаменитий бюст Кріштіану Роналду на Мадейрі, представив нове погруддя португальського бомбардира.

Рівно рік тому, 29 березня 2017 року, португальський скульптор Емануель Сантуш презентував погруддя зірки Реала та збірної Португалії Кріштіану Роналду, яке було встановлене в аеропорту Мадейри – малої Батьківщини Кріштіану.

Зараз Сантуш представив другу скульптуру Роналду. Цього разу фігура вже значно більш схожа на португальського бомбардира.

За словами скульптора, він досить важко пережив критику свого творіння та хотів продемонструвати людям, що він не такий, яким його представили ЗМІ. Сантуш розповів, що зараз йому вже нічого не страшно після того, що йому та його сім'ї довелося пережити рік тому, повідомляє Bleacher Report.

Нагадаємо, що у Роналду тепер є рукавички Василя Ломаченка.