У Маріуполі знають, за рахунок чого можна здолати Динамо

Матч 25-го туру першості УПЛ проти Динамо буде важливим для Маріуполя через боротьбу команди за зону єврокубків.

Про це заявив воротар маріупольців Рустам Худжамов.

"Готуємося до матчу з Динамо у звичайному режимі, нічого особливого не робимо. Для Маріуполя це буде важливий поєдинок з точки зору боротьби за єврокубки, але зараз, відверто кажучи, не хочеться підраховувати очки, прораховувати шанси. Потрібно виходити в кожному матчі і робити свою справу, а окуляри вважатимемо вже потім", - вважає воротар.

"Можемо обіграти Динамо за рахунок самовіддачі. Зараз морально-вольові якості виходять на перший план. Можна відзначити, що в цьому сезоні наш чемпіонат досить непередбачуваний", - цитує Худжамова dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, захисник Маріуполя Олександр Насонов заявив, що у команді з нетерпінням чекають зустрічі із Динамо.

Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00.