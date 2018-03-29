Суркіс жорстко висловився щодо кадрових рішень Шевченка

Тренерський штаб збірної України мав відпустити більше гравців на матч молодіжки проти Англії (1:2).

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс, коментуючи виступи представників клубу у різних збірних.

"У команд були різні завдання – якщо національна команда просто проводила контрольні ігри, то команди юнаків вирішували важливі турнірні завдання – боролися за право зіграти на чемпіонаті Європи. Якщо керуватися елементарною логікою, то важко зрозуміти, чому гравці, які могли значно посилити команду Олександра Головка перед надважливим матчем проти Англії, грали за порожніх трибун або сиділи на лавці, коли їхні однолітки протистояли одній із найсильніших команд Європи", - заявив Суркіс.

"Якби Бєсєдін, Циганков, Зінченко, Матвієнко зіграли в Шеффілді, можливо, наші хлопці й не програли би. Але це моя особиста думка - я вболіваю за всі збірні, і мені здається, що офіційний матч, нехай і на молодіжному рівні, приніс би названим гравцям більше користі. А так вийшло, що заради пересічної контрольної гри України (українці здолали Японію 2:1 - ред.) практично втрачено шанс поборотися за путівку на Олімпіаду", - цитує президента Динамо прес-служба.

Нагадаємо, молодіжна збірна програла матч кваліфікації Євро-2019 Англії 1:2. Єдиний гол українців забив динамівець Микола Шапаренко.

При цьому із національної збірної України до молодіжки було відправлено лише трьох гравців.