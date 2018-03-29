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29.03.2018  20:45

Суркіс про ФФУ: Спочатку всі займалися Лозанною, а потім поїхали святкувати до Марбельї

 

У ситуації, через яку юнацька збірна України (U-17) отримала дискваліфікацію та втратила путівку на Євро-2017, винуваті у Федерації футболу. 

Таку заяву зробив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Ви подумайте, що зараз коїться в душах юних футболістів збірної U-17, які в чесній та драматичній боротьбі вибороли путівку на чемпіонат Європи, а потім виявилося, що вони туди не поїдуть через нехлюйство працівників Федерації футболу України? Як пояснити хлопцям, що дорослі дядьки наплутали в документах, і тепер вони нікуди не їдуть, а їдуть ті, кого вони обіграли на футбольному полі? Адже такий шанс може бути лише один раз у житті!", - заявив Суркіс. 

"Думаю, що зараз у федерації футболу не про те думають. Спочатку всі займалися Лозанною, а потім, напевно, поїхали святкувати свій успіх до Марбельї. Ось і не було кому простежити за документами, які надходять поштою з УЄФА. Просто вчасно розкрити та подивитися. А потім повідомити тренерам збірної, що такі-то гравці не мають права грати. Це ж елементарно!  У федерації є цілий комітет збірних команд на чолі з Мироном Маркевичем, який повинен займатися всіма процедурними питаннями. Я пам'ятаю, що так було раніше. Чим і хто там зараз займається – не уявляю! Можливо, освіти людям не вистачає? Можливо, дипломи не ті?", - цитує президента офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що скандальна ситуація випливла після того, як на поле під час матчу Сербія - Україна у рамках еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 вийшло двоє гравців, що мали пропускати гру через дискваліфікацію.

Україна переграла сербів 2:1, а потім зіграла внічию 0:0 із Чехією, що дозволило команді Олега Кузнецова вийти у фінальну частину Євро. Проте через зарахування УЄФА технічної поразки українцям вони втратили путівку.

Раніше про ситуацію у юнацькій збірній висловився Мирон Маркевич.

Також про те, що винних в організаційному прорахунку покарають заявив президент ФФУ.





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