Гравець Динамо: Дякую Шевченку за те, що довіряє мені

Артем Бєсєдін провів два матчі за збірну/ФФУ

Форвард збірної України та київського Динамо задоволений ігровим часом, який отримав у команді Андрія Шевченка.

Про це 21-річний футболіст заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Звісно я задоволений, адже я молодий футболіст і це добре, що Андрій Миколайович (Шевченко - ред.) довіряє мені. 5 хвилин зіграв із Саудівською Аравією, а з Японією провів весь матч, а ігрова практика зараз дуже необхідна", - заявив нападник.

"Хотів би подякувати тренеру. А зі свого боку скажу, що робитиму все, що зможу, щоб виправдати його довіру та порадувати вболівальників", - додав Бєсєдін.

Як відомо, збірна України обіграла Японію 2:1, тоді як із Саудівською Аравією зіграла унічию 1:1.

Раніше Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.