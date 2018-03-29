Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
182 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
29.03.2018  21:59

Гравець Динамо: Дякую Шевченку за те, що довіряє мені

 Артем Бєсєдін провів два матчі за збірну/ФФУ

Форвард збірної України та київського Динамо задоволений ігровим часом, який отримав у команді Андрія Шевченка. 

Про це 21-річний футболіст заявив в інтерв'ю клубній прес-службі. 

"Звісно я задоволений, адже я молодий футболіст і це добре, що Андрій Миколайович (Шевченко - ред.) довіряє мені. 5 хвилин зіграв із Саудівською Аравією, а з Японією провів весь матч, а ігрова практика зараз дуже необхідна", - заявив нападник. 

"Хотів би подякувати тренеру. А зі свого боку скажу, що робитиму все, що зможу, щоб виправдати його довіру та порадувати вболівальників", - додав Бєсєдін.  

Як відомо, збірна України обіграла Японію 2:1, тоді як із Саудівською Аравією зіграла унічию 1:1.

Раніше Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
22:58
Футбол. Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному
22:43
Футбол. Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ
22:24
Футбол. Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2
21:59
Футбол. Гравець Динамо: Дякую Шевченку за те, що довіряє мені
21:39
Баскетбол. Чинний чемпіон Суперліги розгромно програв у першому матчі плей-офф
21:15
ЧС-2018. Суддівський корпус світової першості втратив представників родоначальників футболу
20:45
Футбол. Суркіс про ФФУ: Спочатку всі займалися Лозанною, а потім поїхали святкувати до Марбельї
20:23
Баскетбол. Стало відомо, як завершився перший матч плей-офф Суперліги у сезоні
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!